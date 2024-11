Die besten Black Friday-Angebote bei Barceló Hotels: Bis zu 55 % Rabatt nur diese Woche – Verpass es nicht!

Lesezeit: 2 min

Dieser Black Friday ist die perfekte Gelegenheit, um den langersehnten Traumurlaub zu planen. Barceló bietet bis zu 40 % Rabatt auf seine besten Hotels und zusätzlich 15 % mit dem Code 24BF15, gültig bis zum 4. Dezember 2024. Nutze die Chance und genieße unvergessliche Aufenthalte an spektakulären Orten wie den Kanarischen Inseln, Dubai, Madrid, der Karibik und den paradiesischen Malediven. Pack deine Koffer und lass dich verzaubern!

Buche jetzt und reise bis Ende 2025

Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Die Black Friday-Angebote gelten vom 25. November bis zum 4. Dezember 2024 für Reisen vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2025. Vergiss nicht, mit dem Code 24BF15 zusätzliche 15 % zu sparen. Barceló lädt dich ein, einzigartige Erlebnisse zum besten Preis zu genießen. Hier sind einige der besten Reiseziele, um luxuriöse Unterkünfte zu unschlagbaren Preisen zu erleben.

1. Erholung und Abenteuer am Meer auf den Kanarischen Inseln

Das kanarische Archipel bietet das ganze Jahr über Sonne und Strand. Auf Fuerteventura solltest du den beeindruckenden Strand Caleta de Fuste nicht verpassen – perfekt für Familien oder Wassersportler. Das Barceló Fuerteventura Mar, direkt am Strand gelegen, ist die ideale Wahl für einen Urlaub, bei dem das Meer im Mittelpunkt steht. Ergänze dein Erlebnis mit einem Besuch des Naturparks Dunas de Corralejo – ein Naturspektakel, das dich sprachlos machen wird.

2. Modernismus, Kultur und Spaß im Herzen von Barcelona

Barcelona verzaubert immer wieder. Vom imposanten Park Güell bis zur Sagrada Familia verbindet diese Stadt Geschichte, Kunst und Unterhaltung. Schlendere über Las Ramblas und entdecke das Gotische Viertel. Für deine Unterkunft empfiehlt sich das Occidental Barcelona 1929, in der Nähe der ikonischen Plaça d’Espanya. Genieße einen komfortablen Aufenthalt, während du die Highlights der Stadt erkundest.

3. Luxus und Extravaganz in Dubai

Dubai steht für Opulenz und einzigartige Abenteuer. Vom majestätischen Burj Khalifa bis zu traditionellen Märkten wie dem Gold Souk gibt es viel zu entdecken. Suchst du eine luxuriöse Unterkunft? Die Barceló Residences Dubai Marina sind perfekt, um Strand und Stadt zugleich zu erleben. Wenn du Abenteuer suchst, solltest du eine Wüstensafari im 4x4 oder eine Ballonfahrt zum Sonnenaufgang über den Dünen nicht verpassen.

4. Geschichte, Flamenco und traumhafte Landschaften in Andalusien

Diese spanische Region ist ein kultureller Schatz. In Granada hast du die Wahl zwischen der legendären Alhambra oder einem Spaziergang durch das charmante Albaicín-Viertel. In Sevilla erwarten dich die Giralda und das Viertel Santa Cruz, um die historische Essenz der Stadt zu erleben. Für einen entspannten Strandurlaub ist das Barceló Isla Canela, direkt am Strand, die perfekte Wahl. Ein Ausflug zu den weißen Dörfern, wie Ronda, rundet deinen Aufenthalt ab.

5. Kultur, Gastronomie und Nachtleben in der spanischen Hauptstadt

Madrid bietet für jeden Geschmack etwas. Spaziere über die berühmte Gran Vía, genieße einen Nachmittag im Prado-Museum oder probiere lokale Köstlichkeiten im Mercado de San Miguel. Für deine Unterkunft bietet sich das Barceló Torre de Madrid an, gelegen an der Plaza de España. Von hier aus hast du Zugang zu den lebhaftesten Ecken der Stadt.

6. Das tropische Paradies deiner Träume in der Karibik

Sonne, türkisfarbenes Wasser und weißer Sand erwarten dich in der Karibik. Übernachte im Barceló Maya Palace, einem Luxushotel an der Riviera Maya. Neben der Entspannung kannst du die Ruinen von Chichén Itzá erkunden, in atemberaubenden Cenoten schwimmen oder Wassersportarten wie Schnorcheln genießen. Der perfekte Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken.

7. Malediven: Der exotische Traum, der jetzt Wirklichkeit wird

Zu guter Letzt nehmen auch die Malediven an den Black Friday-Angeboten von Barceló teil. Stell dir vor, du wachst in einer Villa über dem Wasser auf, mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund. Übernachte im Barceló Whale Lagoon Maldives und entdecke das Ari-Atoll, bekannt für seine Korallenriffe – ein Paradies für Taucher. Dieses Reiseziel eignet sich perfekt für romantische Ausflüge oder einen Urlaub voller Entspannung.

Jetzt hast du alle Informationen, um deine Buchung bei Barceló vorzunehmen und die Tage bis zu deinem nächsten Traumurlaub zu zählen!