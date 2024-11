Lesezeit: 2 min

In der Energiekrise, die durch den Ukrainekrieg ausgelöst wurde, waren Stromkosten für Verbraucher sehr hoch, während einige Erzeuger von Strom-Übergewinnen profitierten. Diese durften in der außergewöhnlichen Lage abgeschöpft werden, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Das Abschöpfen von Strom-Übergewinnen war rechtens: Was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden: Warum die Abschöpfung von Strom-Übergewinnen rechtens war

Wie hohe Gaspreise die Strom-Übergewinne von Ökostromerzeugern beeinflussten

