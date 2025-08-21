Wirtschaft

Südkorea folgt China in die Arktis: Fünfjahresplan für die nördliche Seeroute

Südkorea will in die Arktis – mit einem Fünfjahresplan für die Nördliche Seeroute. Während China und Russland bereits Milliarden investieren, hoffen Seoul und seine Häfen auf einen Platz im arktischen Machtspiel. Doch Experten warnen: Noch ist die Route mehr geopolitischer Traum als globaler Handelsweg.