Steil bergauf geht es für den DAX aktuell: Nach dem DAX-Allzeithoch am Montag kletterte der deutsche Leitindex am Dienstag über die Marke von 20.000 Punkten - und markierte ein neues DAX-Rekordhoch. Läuft nun die Jahresendrally oder drohen schnelle Gewinnmitnahmen?

Der DAX hat seinen beeindruckenden Aufstieg in diesem Jahr am Dienstag mit dem Überschreiten der 20.000-Punkte-Marke weiter ausgebaut. Angetrieben unter anderem durch die Aussicht auf weiterhin sinkende Leitzinsen, sprechen Börsianer nun tatsächlich von einer Jahresendrally, obwohl die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November vorübergehend für Unsicherheit auf dem deutschen Aktienmarkt sorgte.

Bereits am Vortag hatte der DAX ein Allzeithoch markiert, und am Dienstag setzte er diese Rekordjagd mit einem Anstieg von 0,4 Prozent auf 20.038,01 Punkte fort. Das Jahresplus des DAX liegt damit bei mehr als 19 Prozent.

DAX-Rekorde dank Euphoriewelle von der Wall Street

"Es hat eine Weile gedauert, bis die Euphorie von der Wall Street nach Deutschland überschwappte", kommentierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Dienstag, wobei er auf die US-amerikanischen Leitindizes verwies, die bereits seit längerem von Rekord zu Rekord eilten. Nun sei die Euphorie aber auch hierzulande deutlich spürbar.

Als Treiber der Rally nannte Jochen Stanzl von CMC Markets, in Anlehnung an die "Glorreichen Sieben" der USA, hierzulande eine Gruppe von "Glorreichen Sechs". Er bezog sich auf SAP , Deutsche Telekom , Siemens , Siemens Energy , Allianz und Munich Re – sechs Unternehmen, die den DAX seit Jahresbeginn um 2.650 Punkte nach oben getrieben hätten. "Diese Aktien profitieren von ihrem Geschäft außerhalb Deutschlands, glänzen mit Preissetzungsmacht und positiven Branchentrends", erklärte der Experte.

"Der DAX hat sich vollständig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland entkoppelt und erreicht gerade im Krisenjahr 2024 die magische Marke von 20.000 Punkten", urteilte der Experte Daniel Saurenz von Feingold Research. 2024 könne als eines der besten Jahre in die Geschichte eingehen. "Ein kleiner Wermutstropfen ist jedoch, dass der DAX aktuell alles andere als günstig bewertet ist", warnte er, da solche Übertreibungen in der Vergangenheit nicht lange anhielten.

Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich gesunkenen Inflation setzen die Anleger darauf, dass die Zentralbanken die Leitzinsen weiter senken werden, um die in Deutschland schwächelnde Konjunktur zu stützen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre nächste Zinssenkung im Dezember verkünden wird.