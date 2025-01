Lesezeit: 4 min

Mit voller Absicht soll der Attentäter in die Menge gerast sein und 15 Menschen getötet haben. Das FBI geht von einem Terroranschlag aus, der Bezug zum IS scheint erwiesen. Anderes ist noch unklar - wie etwa der Bezug zum explodierten Cybertruck vor Trumps Hotel in Las Vegas.

New Orleans: Rettungskräfte betreten den Tatort auf der Bourbon Street, nachdem ein Fahrzeug in eine Menschenmenge auf der Canal und Bourbon Street in New Orleans gefahren ist. (Foto: dpa) Foto: Gerald Herbert

Im Folgenden: Was über den Anschlag in New Orleans bekannt ist

Wie der Stand der Ermittlungen ist

Ob es einen Zusammenhang zu dem explodierten Cybertruck vor Trumps Hotel in Las Vegas gibt 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

