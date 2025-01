Aktie-Anstiege durch Insiderkäufe bei Bragg Gaming: Spekulation oder gute Zeichen?

Lesezeit: 2 min

Die Aktien der in Toronto ansässigen Bragg Gaming Group Inc. (NASDAQ: BRAG, TSX: BRAG) sorgen aktuell für Aufsehen. Mit bemerkenswerten Insiderkäufen hat das Management ein klares Signal an die Anleger gesendet. Doch stellt sich die Frage: Handelt es sich hier um ein Vertrauensvotum für die Zukunft des Unternehmens oder lediglich um ein verzweifeltes Manöver eines Unternehmens in der Krise?

Foto: Arne Dedert