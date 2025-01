Lesezeit: 4 min

Der ADA-Kurs ist etwas schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Wie der gesamte Kryptowährungsmarkt befindet sich auch der Coin der Cardano-Plattform in einem ständigen Wandel - und zeigt sich besonders in den vergangenen Tagen volatil. Die ADA-Kurs-Entwicklung nimmt seit Ende 2024 deutlich an Fahrt auf, was viele Investoren aufhorchen lässt. Aber was hat den jüngsten Anstieg ausgelöst? Und wie sollten Sie als Anleger auf die ADA-Kurs-Entwicklung jetzt reagieren?

Ein ADA-Coin: Die Kursentwicklung von Cardano ist zu Beginn des Jahres 2025 rasant (Foto: iStockphoto.com/Alvaro Fernandez Echeverria). Foto: Alvaro Fernandez Echeverria

Im Folgenden: Warum der ADA-Kurs seit Ende 2024 rasant gestiegen ist

Welche Rolle Wale bei der aktuellen ADA-Kursentwicklung spielen

