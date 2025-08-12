Wirtschaft

Erdgas aus Bayern? Probebohrung könnte Gasförderung einleiten

Im oberbayerischen Reichling am Ammersee hat am vergangenen Freitag eine umstrittene Probebohrung nach Erdgas begonnen. Sollte sich dabei ein lohnendes Vorkommen bestätigen, könnte im Anschluss die Förderung starten – sehr zum Missfallen von Kritikern des Projekts.
Erdgas aus Bayern? Probebohrung könnte Gasförderung einleiten
Aktivisten von Greenpeace demonstrieren mit Plakaten auf denen "Stoppt Gasbohrungen in Bayern" und "Kein neues Gas" zu lesen ist, auf dem Gelände einer zukünftigen Gasbohr-Anlage (Foto: dpa). Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Könnte die Probebohrung in Reichling die Gasförderung in Bayern einleiten?
  • Welche Mengen werden im oberbayerischen Erdgasvorkommen vermutet?
  • Warum stoßen die Pläne bei Anwohnern und Umweltschützern auf heftigen Widerstand?

