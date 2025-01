Prognose der iGaming-Branche in der Schweiz für 2025: Steigen die Umsätze?

Lesezeit: 2 min

Die iGaming Branche befindet sich seit Jahren weltweit im Wachstum. Auch in der Schweiz steigen die Umsätze trotz der strengen Regulierungen immer weiter. Doch wie sieht es im Jahr 2025 aus? Wir haben uns die Daten aus der Vergangenheit angeschaut und wagen eine Prognosen für dieses Jahr!

Die Umsätze der vergangenen Jahre analysiert

Um die erzielten Umsätze der iGaming Branche besser aufschlüsseln zu können, gilt es zunächst zwischen den landbasierten und den Online Casinos zu unterscheiden. Während Sie physisch zu einem landbasierten Casino fahren müssen, können Sie im Casino Online einfach von zu Hause aus spielen. Beide Bereiche erzielten einen großen Umsatz in den vergangenen Jahren, auf den wir jetzt eingehen:

Jahr Landbasierte Casinos (CHF) Online-Glücksspiel (CHF) 2021 406 Mio. 234 Mio. 2022 630 Mio. 250 Mio. 2023 623 Mio. 286 Mio.

Quelle: Polizei.ch

Schaut man sich diese Daten also an, kann man schnell feststellen, dass eine steigende Tendenz herrscht. Zwar sank der Umsatz der landbasierten Casinos von 2022 auf 2023 um 7 Mio. CHF, was einem Rückgang von 1,1 % entspricht, aber dafür stieg der Umsatz der Online Casinos über 36 Mio. CHF.

Der Ausblick auf das Jahr 2025

Der Ausblick auf das Jahr 2025 zeigt, dass die iGaming Branche in der Schweiz weiterhin auf Wachstumskurs bleibt. Insbesondere das Online-Glücksspiel setzt seinen positiven Trend fort und wird voraussichtlich einen noch größeren Anteil am Gesamtumsatz der Branche einnehmen. Nach den deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Jahren im digitalen Bereich wird für 2025 ein weiterer Anstieg erwartet. Die landbasierten Casinos hingegen zeigen sich stabil, jedoch ohne größere Wachstumssprünge.

Trotz eines leichten Rückgangs im Jahr 2023 bleibt ihr Umsatz auf hohem Niveau, was auf eine konstante Nachfrage in diesem Segment schließen lässt. Insgesamt deutet alles darauf hin, dass die Umsätze beider Bereiche zusammengenommen bis 2025 weiterhin steigen werden, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf den Online-Angeboten liegt.

Die Gründe für das Wachstum

Die Gründe für das anhaltende Wachstum der iGaming-Branche in der Schweiz sind vielfältig. Sie spiegeln sowohl technologische Entwicklungen als auch veränderte Spielgewohnheiten wider. Hier sind die wichtigsten Faktoren:

Zunehmende Digitalisierung: Immer mehr Menschen nutzen Smartphones und Tablets. Das ermöglicht den bequemen Zugang zu Online-Casinos, egal wo sie sich befinden. Wachsende Beliebtheit von Online-Casinos: Spieler schätzen die große Auswahl an Spielen und die Flexibilität, von zu Hause oder unterwegs zu spielen. Technologische Innovationen: Live-Casino-Spiele, Virtual Reality und verbesserte Benutzeroberflächen sorgen für ein realistisches und spannendes Spielerlebnis. Strenge Regulierung: Die klare Regulierung in der Schweiz schafft Vertrauen bei den Spielern. Nur lizenzierte Anbieter dürfen auf dem Markt agieren, was Sicherheit garantiert. Gezielte Werbung: Online-Casinos investieren stark in Marketing, um neue Zielgruppen anzusprechen und bestehende Spieler zu binden. Attraktive Bonusangebote: Begrüßungsboni und regelmäßige Promotions machen Online-Casinos besonders attraktiv. Pandemiebedingte Veränderungen: Viele Spieler haben während der Pandemie erstmals Online-Casinos ausprobiert und sind geblieben.

Bedenken in der Bevölkerung

Trotz des Wachstums der iGaming-Branche gibt es in der Bevölkerung weiterhin Bedenken. Viele Menschen sorgen sich um die möglichen sozialen Folgen des Glücksspiels. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist die Gefahr der Spielsucht, die insbesondere durch die einfache Verfügbarkeit von Online-Casinos verstärkt werden könnte. Der schnelle Zugang über mobile Geräte und die rund um die Uhr geöffneten Plattformen machen es für einige schwer, das eigene Spielverhalten zu kontrollieren.

Zudem steht das Thema Jugendschutz im Fokus. Kritiker befürchten, dass minderjährige Spieler trotz Regulierungen Zugang zu Online-Casinos erhalten könnten. Auch finanzielle Risiken werden oft genannt, da Spieler durch das digitale Format schneller den Überblick über ihre Ausgaben verlieren könnten. Ein weiterer Punkt ist die Sorge um Datenmissbrauch, da bei der Anmeldung persönliche und finanzielle Informationen angegeben werden müssen. Diese Bedenken verdeutlichen die Notwendigkeit von strengen Regulierungen und Aufklärungsmaßnahmen.

Das Fazit zur Lage der iGaming-Branche

Die iGaming-Branche in der Schweiz zeigt sich weiterhin als wachstumsstark und zukunftsorientiert. Während die landbasierten Casinos stabile Umsätze erwarten lassen, liegt der Schwerpunkt klar auf dem dynamischen Online-Segment, das auch 2025 weiteres Wachstum verzeichnen dürfte. Technologische Innovationen, Digitalisierung und gezielte Marketingstrategien treiben diese Entwicklung voran.

Dennoch dürfen die bestehenden Bedenken in der Bevölkerung nicht außer Acht gelassen werden. Strenge Regulierungen und verantwortungsbewusstes Handeln der Anbieter bleiben essenziell, um das Vertrauen der Spieler zu stärken und soziale Risiken zu minimieren. Insgesamt bleibt die Branche auf Erfolgskurs, mit einem starken Fokus auf auf digitale Angebote.