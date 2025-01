Unternehmen

Warntag der Wirtschaft: Unternehmer rufen am Warntag 2025 zur Großdemo auf - Deutschlands Wirtschaft funkt SOS

Am Warntag der Wirtschaft senden rund 50 Verbände einen SOS-Hilferuf an die Politik. Warum erst jetzt? Energiewende, Überregulierung, Steuer- und Abgabenlast - Deutschlands Wirtschaft steckt in der längsten Konjunkturkrise seit mehr als 70 Jahren. Die Folge: leere Auftragsbücher, Werksschließungen, Stellenabbau tagtäglich. Damit soll Schluss sein, der Wirtschaftswarntag (29.01.2025) soll ein Zeichen setzen.