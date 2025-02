Finanzen

Neobroker: Gibt es versteckte Kosten bei Trade Republic und Co.?

Neobroker wie Trade Republic bieten günstige Konditionen, doch ihre Handelsmodelle stehen in der Kritik. Eine Bafin-Studie zeigt gemischte Ergebnisse zur Kostentransparenz und mögliche Nachteile für Anleger. Ab 2026 wird Payment for Order Flow in der EU verboten – mit unklaren Folgen für kostenlose Depots. Was bedeutet das für Kleinanleger?