Ein stationärer Blitzer steht am Ende der Autobahn A255 an der Neuen Elbbrücke: Bald startet der Blitzermarathon 2025 (Foto: dpa). Foto: Markus Scholz

Blitzermarathon-Termine für 2025

Die Blitzerwochen mit verstärkten Verkehrskontrollen, auch neudeutsch als Speedweeks bezeichnet, sind in diesem Jahr für folgende Zeiträume angesetzt:

6. bis 13. April 2025

4. bis 10. August 2025

Besonders am 9. April sollten Autofahrer aufpassen, da dieser Tag als Hauptaktionstag gilt. Die Kontrollen beginnen bereits in den frühen Morgenstunden und dauern bis in die späte Nacht an. Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung der Bundesländer an der April-Aktion höher als im August. Im vergangenen Jahr nahm Bayern im Sommer beispielsweise nicht an der Aktion teil.

Da der Blitzermarathon 2025 teilweise in die Ferienzeit fällt, sollten auch Autourlauber besonders aufmerksam fahren. Die Osterferien können in einigen Bundesländern bereits begonnen haben, und die August-Woche liegt mitten in den Sommerferien. Dies bedeutet eine erhöhte Verkehrsbelastung auf Autobahnen und Bundesstraßen.

Blitzermarathon 2025: Wo stehen die Blitzer?

Die Radarfallen werden an besonders unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Bereichen mit hoher Gefährdungslage aufgestellt. Dazu gehören unter anderem:

Autobahnen

Landstraßen

Baustellen

Schulwege und Wohngebiete

Manche Bundesländer kündigen ihre Kontrollstellen im Vorfeld im Internet an, während andere auf unangekündigte Messungen setzen. Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt die Standorte traditionell etwa eine Woche vorher bekannt. Neben den angekündigten Blitzerstellen ist jedoch immer mit weiteren, spontan aufgestellten Kontrollpunkten zu rechnen.

Warum gibt es den Blitzermarathon?

Der Blitzermarathon 2025 ist Teil einer europaweiten Initiative zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Neben Deutschland beteiligen sich auch andere Länder an dieser Aktion. Ziel ist es, Autofahrer für die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu sensibilisieren und Unfälle zu vermeiden.

Laut ADAC ist zu hohe Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen. Der Blitzermarathon soll daher durch intensive Medienberichterstattung und die verstärkte Polizeipräsenz das Bewusstsein für die Gefahren des zu schnellen Fahrens schärfen. Verkehrspsychologen betonen zudem, dass gezielte Aktionen wie der Blitzermarathon einen abschreckenden Effekt haben können.

Was droht bei einer Tempo-Überschreitung?

Wer während der Blitzermarathon-Termine 2025 geblitzt wird, muss mit den üblichen Konsequenzen rechnen, die Strafen unterscheiden sich also nicht bei begangenen Verkehrsdelikten im Rest des Jahres. Dazu gehören:

Bußgelder

Punkte in Flensburg

Fahrverbote (bei hohen Überschreitungen)

Die Höhe des Bußgelds hängt von der Schwere des Vergehens ab. Besonders innerorts kann eine Tempoüberschreitung von 21 km/h bereits einen Punkt in Flensburg bedeuten. Ab einer Überschreitung von 31 km/h drohen häufig Fahrverbote. Außerorts gelten leicht abweichende Regelungen.

Der Blitzermarathon ist nicht nur für deutsche Autofahrer von Bedeutung. Auch ausländische Fahrer müssen sich an die Tempolimits halten, da Bußgelder innerhalb der EU länderübergreifend vollstreckt werden können.

Kritik am Blitzermarathon 2025 und grundsätzlich

Trotz der positiven Effekte gibt es auch kritische Stimmen zum Blitzermarathon. Einige Autofahrer und Verkehrsexperten bemängeln, dass es sich dabei um eine reine "Abzocke" handle. Besonders an Stellen, an denen Tempolimits unverhältnismäßig niedrig sind, sehen viele Autofahrer die Kontrollen als unfair an.

Der ADAC hingegen betont, dass es beim Blitzermarathon nicht darum gehe, Autofahrer in eine Kostenfalle zu locken, sondern um Verkehrssicherheit. Dennoch empfiehlt der Automobilclub eine langfristige und nachhaltige Strategie, um Geschwindigkeitsverstöße dauerhaft zu reduzieren. Dies könne durch bessere Verkehrserziehung, einheitliche Geschwindigkeitsregelungen und eine moderne Infrastruktur erreicht werden.

Internationale Beteiligung

Der Blitzermarathon ist nicht auf Deutschland beschränkt. In den vergangenen Jahren haben sich auch andere europäische Länder an der Aktion beteiligt. Dies bedeutet, dass auch Urlauber im Ausland mit verstärkten Kontrollen rechnen müssen.

Laut einer Statistik der europäischen Verkehrssicherheitsorganisation ETSC (European Transport Safety Council) haben Blitzermarathons in mehreren Ländern dazu beigetragen, das Bewusstsein für Tempolimits zu schärfen. So verzeichneten einige Regionen nach den Aktionstagen einen signifikanten Rückgang von Geschwindigkeitsvergehen.

Fazit: Aufmerksamkeit lohnt sich

Autofahrer sollten sich die Blitzermarathon-Termine für 2025 gut merken. Besonders am 9. April wird es verstärkte Kontrollen geben. Um Strafen zu vermeiden und die eigene Sicherheit zu erhöhen, ist es ratsam, sich stets an die Tempolimits zu halten – nicht nur während des Blitzer-Marathons, sondern das ganze Jahr über.

Während einige Bundesländer die genauen Standorte der Radarfallen vorab bekannt geben, bleiben andere flexibel und setzen auch auf unangekündigte Kontrollen. Dies bedeutet, dass Autofahrer jederzeit mit einer Messung rechnen müssen.

Auch wenn es Kritik an der Aktion gibt, zeigen Statistiken, dass temporär verstärkte Kontrollen dazu beitragen können, Unfallzahlen zu reduzieren. Letztendlich bleibt es das Ziel der Blitzermarathons, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und das Bewusstsein für die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen. Autofahrer sind daher gut beraten, sich vorausschauend und regelkonform im Straßenverkehr zu bewegen.