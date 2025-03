Berge, Natur und ganz viel ROBINSON Flair – die perfekte Auszeit in den Alpen.

NEU bei ROBINSON: ROBINSON FIEBERBRUNN – wo der Berg ruft und die Party startet.

Frischer Wind in den Bergen: Neu im Portfolio ist das bewährte Hotel das jetzt als ROBINSON FIEBERBRUNN seine erste Sommersaison eröffnet. So kommt das legendäre ROBINSON Flair in eine der schönsten Outdoor-Regionen Österreichs. Die Kitzbüheler Alpen sind ein wahres Paradies für Wanderer, Mountainbiker und Naturliebhaber. Kilometerlange Trails führen durch blühende Almwiesen, vorbei an glasklaren Bergseen und bis zu spektakulären Gipfeln.

Hier beginnt das Abenteuer direkt vor der Clubtür. Vormittags eine geführte Wanderung oder nachmittags eine rasante Bike-Tour oder eine entspannte Yoga-Session mit Blick auf die Berge. Und dann? Dann wartet das legendäre ROBINSON Clubleben. Gemeinsam anstoßen, den Sonnenuntergang genießen und sich von den ROBINSON Partys mitreißen lassen. Ein DJ legt auf, das Licht tanzt auf der Terrasse und das Gefühl von Freiheit liegt in der Luft. generated with ISM

ROBINSON LANDSKRON – Berg trifft See, Natur trifft Genuss.

Ganz anders und doch genauso einzigartig: Der ROBINSON LANDSKRON liegt direkt am Ufer des kristallklaren Ossiacher Sees, umgeben von den sanften Hügeln und imposanten Gipfeln Kärntens. Ein Ort, an dem Wasser und Berge eine perfekte Symbiose eingehen und der Sommer sich so leicht anfühlt wie eine Brise auf der Haut.

Morgens mit dem ersten Licht auf den Berg wandern, mittags eine Runde Wakeboarden auf dem See, nachmittags eine Partie Golf spielen – und das alles an einem einzigen Tag.

Und dann ist da noch dieses Gefühl, einfach loszulassen. In der Sauna mit Blick auf den See, bei einer entspannenden Massage im WellFit Spa oder beim Sundowner auf der Seeterrasse. Der Tag klingt aus, der Himmel färbt sich rot, und der Moment bleibt. (Bildquelle: ROBINSON)

Unser (W)Hole in One Geheimtipp: In der GOLF-INCLUSIVE WEEK vom 04.05. - 17.05.2025 gibt es für Golfliebhaber täglich eine Greenfee auf dem 18-Loch Golfplatz Velden-Wörthersee inklusive.

ROBINSON AMADÉ – Vielfalt, die begeistert.

Ein weiteres Sommer-Highlight ist der ROBINSON AMADÉ. Umgeben von den beeindruckenden Hohen Tauern bietet dieser Club eine perfekte Mischung aus Action, Natur und Entspannung. Egal, ob es eine anspruchsvolle Bergtour, eine rasante Mountainbike-Strecke oder eine wohltuende Auszeit im WellFit Spa sein soll – hier findet jeder seinen perfekten Urlaubsmoment. Foto: Martin Misere (Bildquelle: ROBINSON)

Drei Clubs, ein Sommer, 1000 Erlebnisse.

Mit ROBINSON FIEBERBRUNN, ROBINSON LANDSKRON und ROBINSON AMADÉ gibt es in diesem Sommer gleich drei tolle Destinationen, die alles bieten, was das Herz höherschlagen lässt. Ob Wandern in den Alpen, Wassersport am See oder Erholung mit Blick auf die Gipfel – hier ist alles möglich. Und das Beste: Die Anreise ist kurz, die Auszeit umso länger. Perfekt für alle, die das Abenteuer lieben, aber nicht in die Ferne schweifen wollen.