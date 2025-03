Polnische Staatsflagge des deutsch-polnischen Künstlers Robert Knuth anno 2012 in Elbing bei Danzig (Ostpreußen). Die Aktion "Nuklear Positiv" fand während einer Ausstellungseröffnung der Akademie der Künste statt. Jetzt soll der Bau des ersten AKW in Polen in angriff genommen werden. (Foto: dpa) Foto: Peter Endig