Panorama

Londoner Flughafen Heathrow: Stromausfall und Feuer sorgen für Chaos - Tausende Reisende betroffen

Ein massiver Stromausfall am Londoner Flughafen Heathrow sorgt für Chaos im Flugverkehr. Aufgrund eines Brands in einem Umspannwerk bleibt der Flughafen in London bis Mitternacht (23.59 Uhr Ortszeit) geschlossen. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA sind mehr als 1.300 Flüge betroffen.