Bayer-Aktie: Glyphosat-Urteil verschreckt Anleger - Aktie rauscht um fast 8 Prozent ab

Ein US-Gericht hat Bayer in einem Glyphosat-Prozess zu einer Milliarden-Schadenersatzzahlung verurteilt. Der Konzern kündigte umgehend Berufung an und hofft auf ein mögliches Grundsatzurteil des Supreme Court. Anleger zeigen sich am Montag verschreckt vom US-Urteil, die Bayer-Aktie verliert zeitweise massiv an Boden.