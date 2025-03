Finanzen

US-Börsen: Der Handelskrieg gefährdet die US-Ausnahmestellung

Da Investitionen nach neuen Möglichkeiten abseits der zuletzt florierenden US-Finanzmärkte suchen, wird an der Wall Street diskutiert, ob diese Veränderungen von Dauer sind oder ob eine Erholung der amerikanischen Finanzmärkte unmittelbar bevorsteht. Am Rande werden potenzielle Schäden berechnet, falls die Verbündeten das Vertrauen in die US-Notenbank verlieren sollten.