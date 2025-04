Die Zölle, die ab dem 2. April in Kraft treten sollen, treffen besonders Hersteller, die ihre Fahrzeuge überwiegend außerhalb der USA fertigen. Für Mercedes-Benz könnte dies dazu führen, dass insbesondere die Einstiegsmodelle in den USA nicht mehr rentabel angeboten werden können. Ein endgültiger Beschluss ist noch nicht gefallen, und die Entscheidung könnte von der konkreten Ausgestaltung der Zölle abhängen.

Weitere Hersteller, wie Aston Martin und Ferrari, planen bereits, ihre Preise in den USA anzuheben, um die Mehrkosten der Zölle auszugleichen. Volkswagen hingegen erwägt, die lokale Produktion in den USA auszuweiten, um die Auswirkungen der neuen Zölle abzufedern. Auch US-amerikanische Autohersteller setzen alles daran, Trump von einer Überprüfung der Zölle zu überzeugen. So traf der Vorsitzende von Stellantis am Montag den Präsidenten, um eine mögliche Änderung der Zölle zu diskutieren.