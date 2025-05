Unternehmen

Krisengeschüttelter Zulieferer ZF kürzt ab Mai Arbeitszeiten und Gehälter

Der in tiefroten Zahlen steckende Autozulieferer ZF wird in der Konzernzentrale am Standort Friedrichshafen vorübergehend kürzere Arbeitszeiten einführen. Es gebe auch die Option, eine Vier-Tages-Woche zu wählen. ZF will so einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen.