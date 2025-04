Finanzen

Anzeige Wenn Finanzmärkte zur Bühne werden – Wie soziale Medien den Börsenhandel verändern

Noch vor wenigen Jahren bestimmten vor allem institutionelle Investoren, Banken und Hedgefonds das Geschehen an den internationalen Börsen. Heute verschiebt sich dieses Machtgefüge zunehmend. Mit dem Aufstieg sozialer Medien wie Reddit, Twitter (bzw. X) und TikTok erhalten Millionen Kleinanleger Zugang zu Informationen, die früher nur Analysten vorbehalten waren. Was als kollektiver Austausch in Foren begann, entwickelt sich rasant zu einem neuen Einflussfaktor für die Finanzwelt.