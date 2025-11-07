Politik

Merz am Amazonas – Kanzler setzt Zeichen für internationalen Klimaschutz

Rund 20 Stunden Flug für gut 21 Stunden Aufenthalt: Bundeskanzler Friedrich Merz reist nach Brasilien, um am Amazonas Präsenz zu zeigen. Mit dem Kurztrip will er unterstreichen, dass Deutschland beim Schutz des Regenwaldes und beim globalen Klimaschutz eine aktive Rolle übernehmen will.