Merz am Amazonas – Kanzler setzt Zeichen für internationalen Klimaschutz

Rund 20 Stunden Flug für gut 21 Stunden Aufenthalt: Bundeskanzler Friedrich Merz reist nach Brasilien, um am Amazonas Präsenz zu zeigen. Mit dem Kurztrip will er unterstreichen, dass Deutschland beim Schutz des Regenwaldes und beim globalen Klimaschutz eine aktive Rolle übernehmen will.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.11.2025 10:17
Bundeskanzler Merz reist nach Brasilien, um Deutschlands Engagement für globalen Klimaschutz zu demonstrieren (Foto: dpa).

  • Warum Bundeskanzler Merz trotz kurzer Reisezeit den UN-Klimagipfel in Brasilien besucht.
  • Wie Deutschland angesichts des angekündigten US-Ausstiegs aus dem Pariser Klimaabkommen reagiert.
  • Welche Rolle der Klimaschutz für Merz spielt, nachdem er sich bisher zurückhaltend äußerte.

07.11.2025

Rund 20 Stunden Flug für gut 21 Stunden Aufenthalt: Bundeskanzler Friedrich Merz reist nach Brasilien, um am Amazonas Präsenz zu zeigen....

