Politik

Empörung über AfD-Reise nach Russland – CSU wirft Partei Landesverrat vor

Eine geplante AfD-Delegationsreise zu einer Konferenz im russischen Sotschi sorgt für scharfe Kritik. Politiker von CDU und CSU werfen der Partei vor, sich mit dem Kreml gemein zu machen und demokratische Werte zu untergraben. Die Union spricht sogar von einem Fall von Landesverrat.