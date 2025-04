CBDCs und Gold – Kontrolle oder Freiheit?

Diese neuen digitalen Währungen, ausgegeben durch Zentralbanken oder in Zukunft vielleicht sogar durch große Vermögensverwalter, bieten zwar moderne Möglichkeiten, kommen aber mit einem hohen Preis:

Programmierbarkeit: Der Verwendungszweck des Geldes kann zentral gesteuert werden.

Ablaufdatum: Geld kann mit einer Haltbarkeit versehen werden – sparen wird zur Herausforderung.

Regionale Begrenzung: Ihr Geld funktioniert möglicherweise nur in einem bestimmten Gebiet.

Was bleibt dann von Freiheit, Eigentum und finanzieller Selbstbestimmung?

Gold – bewährter Schutz in unsicheren Zeiten

Immer mehr Menschen suchen nach Investitionsmöglichkeiten außerhalb dieses neuen, hochkontrollierten Systems und finden sie in Sachwerten wie Gold, Silber und Immobilien.

Diese Werte sind:

Naturgegeben begrenzt

Nicht digital manipulierbar

Mathematisch nicht vermehrbar

Politisch unabhängig und frei von digitalen Eingriffen

Gerade Gold hat sich in den letzten Monaten einmal mehr als sicherer Hafen bewährt. Mit einem Kurssprung auf über 3.499 USD markierte es ein neues Allzeithoch, bevor eine gesunde Korrektur einsetzte. Auf Eurobasis kletterte der Preis am Dienstag auf beeindruckende 97.241 Euro/kg – ein klares Signal: Vertrauen in Papiergeld schwindet, die Nachfrage nach Substanz wächst.

Gold 2.0 – mit MTS Money Transfer System digital und sicher handeln

Wer Goldbesitz mit der Flexibilität des digitalen Zeitalters verbinden möchte, findet in MTS Money Transfer System aus Liechtenstein eine wegweisende Lösung. Das Unternehmen bietet mit der digitalen Währung „World“ ein innovatives, goldgedecktes Zahlungsmittel, das auf einer Unze Feingold basiert. Der Preis wird transparent durch die Goldkurse der London Bullion Market Association (LBMA) und Forex unterstützt.

Diese Währung:

Ist durch physisches Gold gedeckt

Bewahrt die Kontrolle beim Lizenznehmer

Funktioniert unabhängig vom klassischen Bankensystem

In Zeiten von Unsicherheiten durch Inflation, Handelskriegen und wirtschaftlicher und politischer Weichenstellungen eröffnet MTS Money Transfer System eine neue Dimension der finanziellen Selbstbestimmung.

Fazit: Jetzt handeln – bevor andere es tun

Die anhaltenden politischen Turbulenzen, steigende Staatsschulden, allein Deutschland verschuldet sich aktuell mit 1,7 Milliarden Euro zusätzlich und aggressive Geldpolitik der Zentralbanken sind keine Randnotizen mehr – sie betreffen jeden von uns direkt.

Gold ist keine Spekulation – es ist Sicherheit.

Mit MTS Money Transfer System wird Gold zur modernen Antwort auf digitale Abhängigkeit.

Schützen und bewahren Sie Ihr Vermögen langfristig. Behalten Sie die Kontrolle.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.world-mts.com