BYD-Aktie auf Rekordjagd: Neue Technologie und Europa-Strategie beflügeln den Kurs

BYD-Aktie mit Rekordhoch

Die BYD-Aktie befindet sich aktuell auf einem eindrucksvollen Höhenflug. Am Dienstag kletterte der Kurs erneut um annähernd 3 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 444,40 Hongkong-Dollar beziehungsweise 50,96 Euro. Damit beträgt das Kursplus seit Jahresbeginn bereits über 50,3 Prozent. Analysten sind weiterhin optimistisch – nicht zuletzt wegen der strategischen Neuausrichtung des Konzerns und technologischer Innovationen.

Während Tesla in Europa mit schwachen Verkaufszahlen zu kämpfen hat, meldet BYD einen Verkaufsrekord. In Deutschland konnte der chinesische Hersteller im April fast doppelt so viele Fahrzeuge wie der US-Konkurrent absetzen. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, denn bislang verlief der Markteintritt in Europa holprig – unter anderem aufgrund eines unzureichenden Händlernetzes und mangelnder Marktkenntnis. Jetzt ändert BYD die Strategie: Neue Führungskräfte, ein breiterer Vertrieb und ein verstärkter Fokus auf Plug-in-Hybride sollen den europäischen Markt zurückerobern.

BYD: Revolutionäre Ladetechnologie sorgt für Aufsehen

Ein weiterer Kurstreiber für die BYD-Aktie ist die neue Schnellladetechnologie des Unternehmens. Die sogenannte "Super e-Plattform" verspricht, Elektroautos in nur fünf Minuten mit einer Reichweite von bis zu 470 Kilometern zu versorgen. Möglich macht das eine neue "Flash Charging Battery", ein Hochleistungsmotor mit 30.000 U/min sowie erstmals eingesetzte SiC-Leistungschips mit 1.500 Volt Nennspannung.

Zusätzlich stellte BYD ein Megawatt-Ladesystem mit einer Leistung von bis zu 1.360 Kilowatt vor. In China sollen 4.000 solcher Stationen entstehen. Die ersten Fahrzeuge mit der neuen Plattform – Han L und Tang L – sind bereits bestellbar. Diese Entwicklungen dürften das Vertrauen der Anleger weiter stärken und langfristig den BYD-Aktienkurs stabilisieren. Weiterlesen Temu, BYD und Co.: Eskaliert der Handelsstreit zwischen Brüssel und Peking?

Ambitionierte Expansionspläne – Fokus auf Europa

Auch auf Unternehmensebene untermauert BYD seine Ambitionen. Bis 2030 soll die Hälfte der produzierten Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft werden. Dafür plant der Konzern unter anderem ein neues Werk in Ungarn, das nicht nur Produktionsstätte, sondern logistisches Zentrum für Europa werden soll. Es sollen rund 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Weitere Standorte sind in der Türkei sowie einem dritten, noch nicht benannten europäischen Land in Planung.

Bereits aktiv ist BYD in Thailand, und in Brasilien entsteht eine weitere Produktionsstätte – trotz Kritik an den Arbeitsbedingungen. Die Expansion erfolgt gezielt und mit hohem Tempo. In Europa könnten dabei auch Verhandlungen über niedrigere Importzölle helfen.

Analysten für BYD-Aktie zuversichtlich – Kursziel bei bis zu 688 Hongkong-Dollar

Die Begeisterung über die BYD-Aktie spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Analysten wider. Eugene Hsiao von Macquarie bestätigt seine Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 480 Hongkong-Dollar (54,46 Euro). Dai Wenjie von Shenwan Hongyuan verweist auf die überlegene Kosteneffizienz und vergleicht BYDs Zukunftspotenzial mit dem von Toyota. Auch Ken Lee von UOB KayHian sieht Potenzial bis 510 Hongkong-Dollar (58,14 Euro), während Jeff Chung von der Citi das Kursziel sogar auf 688 Hongkong-Dollar (78,43 Euro) anhebt.

Der aktuelle Enterprise Value (EV) der BYD liegt bei 130 Milliarden Euro, während die Marktkapitalisierung 146 Milliarden Euro beträgt. Das geschätzte EV/Umsatz-Verhältnis für 2026 liegt bei nur 0,85 – für viele Beobachter ein klares Kaufsignal.

BYD-Aktie: Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die BYD-Aktie hat durch die technologische Innovation und internationale Expansion ihren Wachstumspfad eindrucksvoll bestätigt. Die Kombination aus innovativen Produkten, effizienter Fertigung und einem strategischen Fokus auf globale Märkte überzeugt Analysten wie Investoren gleichermaßen. Die BYD-Aktienkurs-Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine ehrgeizigen Ziele auch umzusetzen.

Anleger, die bereits investiert sind, sollten halten – so das einheitliche Votum der Experten. Neueinsteiger können Rücksetzer nutzen, um sich zu positionieren. Die fundamentale Bewertung spricht ebenso wie die technische Analyse für weiteres Aufwärtspotenzial. Mit dem Rückenwind durch neue Technologien und einem klaren Fahrplan für die internationale Expansion könnte die BYD-Aktie in den kommenden Monaten weiter zulegen. Die Weichen sind gestellt – jetzt muss das Unternehmen beweisen, dass es das Potenzial zur globalen Spitzenmarke ausschöpfen kann.