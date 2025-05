Finanzen

Tesla-Aktie taumelt: Beim US-Elektroautobauer geht es um weit mehr als Elon Musk

Tesla steht vor der schwersten Krise seit Jahren. Der Tesla-Aktienkurs ist in den vergangenen Monaten dramatisch abgestürzt, die Verkaufszahlen brechen ein, die Gewinne erodieren. Doch das Problem liegt nicht allein bei Elon Musk – es liegt im Kern des Unternehmens, in seiner Strategie, in seinen Produkten und in seinem Verhältnis zur politischen Realität. Die Tesla-Aktie und das gesamte Unternehemen verlieren an Boden – und die Welt sieht zu.