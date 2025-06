Beamte der Bundespolizei überwachen die Einreise am deutsch-polnischen Grenzübergang von Küstrin-Kietz. Die Bundesregierung hält trotz eines Gerichtsentscheids und deutlicher Kritik an ihrem verschärften Kurs in der Migrationspolitik fest. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) befürchtet auch nicht, dass Bundespolizisten nun für ihr Handeln haftbar gemacht werden können. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul