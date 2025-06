Panorama

Ausweis, Ticket & Co.: Was Sie vor einem Urlaubsflug beachten sollten

Check-in, Sicherheitscheck und Sprint zum Gate: Der Start in den Urlaubsflug kann am Flughafen schnell im Stress enden. Das lässt sich vermeiden. Was auf der Checkliste stehen sollte, damit der Reisebeginn entspannt verläuft.