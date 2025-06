Panorama

Anzeige In Rauch aufgelöst: Warum Vapen günstiger ist als Rauchen

Einmal an der Zigarette ziehen und schon löst sich ein gutes Sümmchen in Rauch auf. So zumindest kommt es inzwischen jenen vor, die sich über teure Zigarettenpreise ärgern. Eine mögliche Lösung: Den sprichwörtlichen Glimmstängel gegen die E-Zigarette eintauschen.