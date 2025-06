Panorama

Handys an Schulen werden verboten

Die Debatte um Handys an Schulen ist neu entfacht: Hessen und andere Bundesländer planen Verbote, eine Umfrage zeigt breite Zustimmung in der Bevölkerung – mit deutlichen Altersunterschieden. Doch wie soll das Verbot genau umgesetzt werden, und wer darf am Ende entscheiden?