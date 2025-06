Wirtschaft

Ifo Studie: Unternehmensstimmung klettert auf Jahreshoch

Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland hellt sich weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima – das wichtigste Konjunkturbarometer der Bundesrepublik – ist im Juni auf 88,4 Punkte gestiegen. Damit verzeichnet der Index den höchsten Wert seit Mai 2024 und verbessert sich bereits den sechsten Monat in Folge. „Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Dienstag in München.