Bitcoin-Kurs aktuell: Ein Bitcoin-Rekordhoch nach dem anderen

Binnen weniger Stunden ist der Bitcoin-Kurs von 114.000 auf über 118.000 US-Dollar geklettert. Im frühen Freitagshandel markierte die wichtigste Kryptowährung der Welt auf der Plattform Bitstamp ein neues Bitcoin-Rekordhoch bei 118.426 US-Dollar. Im weiteren Handelsverlauf zeigt sich der Bitcoin-Kurs aktuell deutlich fester im Vergleich zum Vortagesniveau. Welche Faktoren treiben die aktuelle Entwicklung und warum herrscht derzeit eine regelrechte Euphorie an den Krypto-Märkten?

Noch am Donnerstag notierte der Bitcoinkurs am späten Abend bei unter 114.000 US-Dollar. Innerhalb einer Woche legte die älteste Digitalwährung somit um etwa 10.000 US-Dollar oder über 8 Prozent an Wert zu. Damit setzt der Bitcoin seinen Aufwärtstrend fort, der seit der Wahl von Donald Trump im November 2024 zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten besteht. Seitdem ging es bei der Bitcoin-Kursentwicklung um annähernd 75 Prozent nach oben. Trump gilt unter Experten als Unterstützer digitaler Währungen, der Bitcoin bleibt dabei die dominierende Kraft. Die Gesamtbewertung aller Bitcoins beläuft sich derzeit laut CoinMarketCap.com auf rund 2,4 Billionen US-Dollar – das entspricht etwa 64 Prozent des weltweiten Kryptomarktes.

Bitcoin-Kursentwicklung: Wie sollten sich Anleger verhalten?

Ein Mix aus Hoffnungen auf positive Signale im anhaltenden Handelskonflikt, verstärkten Mittelzuflüssen in Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds) sowie einer regulatorischen Offenheit in den USA befeuert weiterhin die Euphorie, erklärte der Analyst Timo Emden von Emden Research in einer Marktanalyse.

Seit der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA im Januar 2024 haben Digitalwährungen über 50 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet, wobei BlackRocks iShares Bitcoin Trust allein 53 Milliarden US-Dollar anzog. Diese Dynamik spiegelt ein wachsendes institutionelles Vertrauen wider und signalisiert eine stärkere Integration von Bitcoin in traditionelle Finanzportfolios. Zudem hat der US-Kongress mit der Verabschiedung des FIT21-Gesetzes einen klareren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte geschaffen, was insbesondere für Unternehmen von Bedeutung ist, die in diesem Bereich tätig sind.

Die Kombination aus regulatorischer Klarheit und institutionellem Interesse hat den Bitcoinkurs aktuell auf über 118.000 US-Dollar steigen lassen, was einer Steigerung von 18 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur potenzielle Investitionsmöglichkeiten, sondern auch die Notwendigkeit, sich mit der Bitcoin-Kursentwicklung auseinanderzusetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Angesichts dieser Trends sollten Anleger die Auswirkungen des Bitcoin-Kurses sorgfältig analysieren. Dabie darf aber nicht vergessen werden, dass Bitcoins, wie fast alle Digitalwährungen, sehr volatile Assets sind.