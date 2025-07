Politik

18. Sanktionspaket der EU gegen Russland gestoppt: Slowakei stimmt dagegen

In der Europäischen Union ist das 18. Sanktionspaket gegen Russland am Widerstand der Slowakei gescheitert. Das mitteleuropäische Land blockierte am Dienstag das Sanktionspaket. Kann die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas noch eine Einigung erzielen?