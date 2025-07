17. Juli 2025, London – Der Kryptowährungsmarkt hat eine starke Erholung erlebt. XRP ist nach Jahren der Konsolidierung erneut explodiert und erreichte mit 3,49 US-Dollar einen neuen Höchststand seit 2018. Sein Marktwert überschritt innerhalb von 24 Stunden kurzzeitig die 200-Milliarden-Dollar-Marke und rückte damit in den Fokus der Marktbegeisterung. Der starke Anstieg von XRP festigte nicht nur seine führende Position im Mainstream-Währungskreis, sondern entfachte auch die Begeisterung des gesamten Marktes. Wichtige Altcoins wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) stiegen kollektiv, und die „Altcoin-Saison“ hat möglicherweise still und leise begonnen.

Da sich die Dynamik dieser Bullenmarktphase allmählich abzeichnet, kündigte die führende Cloud-Mining-Plattform GMO Miner die offizielle Aktualisierung ihres Rechenleistungszuweisungsmechanismus an, um flexibler auf Veränderungen der Marktstruktur reagieren zu können. Kern dieser Aktualisierung ist die Optimierung der Rechenleistung beliebter Währungen – insbesondere XRP, DOGE und SOL –, um Nutzern attraktivere Mining-Einnahmequellen zu eröffnen.

Über GMO Miner

GMO Miner ist eine Technologieplattform, die sich auf Cloud-Mining-Dienste für Kryptowährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. Die Plattform nutzt globale Rechenressourcen, intelligente Mining-Algorithmen und sichere und konforme Handelssysteme, um Nutzern stabile und effiziente Mining-Einnahmen zu ermöglichen. Ihr Service-Grundsatz: „Jedem die Möglichkeit zu geben, einfach an den Wohlstandsmöglichkeiten der Blockchain-Ära teilzuhaben.“

Einfache Schritte zum Cloud-Mining mit GMO Miner

Schritt 1: Wählen Sie GMO Miner als Anbieter: Die Mining-Methode von GMO Miner ist einfach und direkt, und Nutzer können ohne Mindesteinzahlungsschwelle mit dem Mining beginnen. Die Plattform bietet flexible Ein- und Auszahlungsmethoden, um sicherzustellen, dass jeder Nutzer teilnehmen kann.

Schritt 2: Konto erstellen: Besuchen Sie die offizielle Website von GMO Miner und registrieren Sie sich kostenlos mit Ihrer E-Mail-Adresse. Sie erhalten bei der Registrierung einen Neukundenbonus von 15 $. Melden Sie sich an, um auf das Dashboard zuzugreifen und mit dem Mining zu beginnen.

Schritt 3: Vertrag abschließen: GMO Miner bietet verschiedene flexible Vertragsoptionen für Nutzer mit unterschiedlichen Budgets und Zielen. Einige Vertragsbeispiele:

Anfänger-Erlebnisplan

Investition: 100 $ | Laufzeit: 2 Tage | Tageseinkommen: 3,5 $ | Gesamtnettogewinn: 100 $ + 7 $

Antminer AL1

Investition: 1100 $ | Laufzeit: 12 Tage | Tageseinkommen: 14,41 $ | Gesamtnettogewinn: 1100 $ + 172,92 $

Antminer S21+

Investition: 5000 $ | Laufzeit: 35 Tage | Tageseinkommen: 76 $ | Gesamtnettogewinn: 5000 $ + 2660 $

Antminer S21 XR Imm

Investition: 8000 $ | Laufzeit: 30 Tage | Tageseinkommen: 129,6 $ | Gesamtnettogewinn: 8000 $ + 3888 $

Antminer On-Rack

Investition: 12000 $ | Laufzeit: 40 Tage | Tageseinkommen: 201,6 $ | Nettogewinn: 12.000 $ + 8.064 $

ANTSPACE HK3 V6

Investitionsbetrag: 30.000 $ | Laufzeit: 45 Tage | Tägliches Einkommen: 534,00 $ | Nettogewinn: 30.000 $ + 24.030 $

Weitere neue Verträge finden Sie auf der offiziellen Website der GMO Miner-Plattform.

„Coins halten ist Mining“ ist ein neuer Trend.

Dieses Upgrade von GMO Miner markiert gewissermaßen einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Mining-Plattformen von ressourcenbasiert zu strategisch. Traditionelle Konzepte erfordern professionelles Equipment, hohe Kosten und ein fundiertes technisches Know-how. Durch das Cloud-Mining-Modell mit Smart Contracts müssen Nutzer nun nur noch Mainstream-Währungen halten, um die Vorteile der verteilten Rechenleistung des Systems zu nutzen – und realisieren so das Prinzip „Coins halten ist Mining“.

Diese Änderung bietet Anlegern, die langfristig optimistisch in Bezug auf Blockchain-Assets sind, zweifellos ein strategischeres Instrument mit Mehrwert. Sie vermeidet nicht nur die kurzfristigen Risiken von Währungskursschwankungen, sondern verbessert auch die Nutzungseffizienz der Assets erheblich.

Zusammenfassung

Angetrieben durch XRP hat sich das Marktvertrauen deutlich erholt. GMO Miner hat die Dynamik dieser Marktphase perfekt erfasst und bietet Nutzern durch die gleichzeitige Weiterentwicklung von Technologie und Produkten eine Plattform, die ihnen ermöglicht, in der frühen Phase des Bullenmarktes zu partizipieren und zu profitieren.

Da in Zukunft immer mehr Blockchain-Assets in das Mining-Ökosystem integriert werden, könnte Cloud Mining für etablierte Investoren zum neuen Standard für die Konfiguration digitaler Assets werden. Plattformen mit zukunftsweisenden Bereitstellungsmöglichkeiten wie GMO Miner werden die Entwicklung von „Mining as a Service“ weiterhin anführen.

