Rheinmetall-Aktie unter Druck: Rüstungsaktien schwach – so sollten Anleger reagieren

Rheinmetall-Aktie: Zwischen Druck, Protesten und Perspektiven

Die Rheinmetall-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger – und das aus mehreren Gründen: Kursverluste, politische Proteste, operative Fortschritte und strategische Neuausrichtungen prägen das aktuelle Bild des Düsseldorfer Rüstungskonzerns. Doch wie geht es weiter mit der Rheinmetall-Aktie? Und was bedeutet das für Investoren?

Rüstungsaktien haben derzeit einen schweren Stand. Am Montag gerieten die Papiere der großen deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, Hensoldt und Renk stark unter Druck. Während eine Zolleinigung zwischen der EU und den USA dem Gesamtmarkt leichte Unterstützung bot, fiel die Rheinmetall-Aktie als Schlusslicht im DAX um 1,6 Prozent auf knapp unter 1.660 Euro. Hensoldt und Renk gaben im MDAX sogar um 3,8 bzw. 4,3 Prozent nach.

Immerhin: Die charttechnischen Unterstützungszonen hielten. Bei Rheinmetall wurden die anfänglichen Verluste unterhalb von 1.660 Euro aufgefangen. Im Juni hatten die Aktien der Rüstungsfirmen noch Rekordstände erreicht – beflügelt von steigenden Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten. Doch aktuell scheint ein Großteil dieses Potenzials im Rheinmetall-Aktienkurs bereits eingepreist zu sein.

Strategische Neuausrichtung schreitet voran – was heißt das für die Rheinmetall-Aktie?

Während der Aktienkurs zuletzt unter Druck stand, stellt sich Rheinmetall operativ für die Zukunft auf. Der Konzern will sich zunehmend auf das lukrative Rüstungsgeschäft konzentrieren und sein ziviles Segment verkaufen. Dieses firmiert unter Power Systems und ist vor allem im Fahrzeugbereich aktiv. Laut einem Bericht des Handelsblatts befindet sich das Unternehmen in konkreten Gesprächen mit sieben Interessenten. "Wir haben im Augenblick sieben Interessenten, die unser ziviles Geschäft kaufen möchten", so Vorstandschef Armin Papperger.

Gleichzeitig beginnt Rheinmetall bereits damit, Werke der Autosparte auf die Produktion von Rüstungsgütern umzustellen. Ein weiteres Indiz für den Umbau ist das Interesse am VW-Werk in Osnabrück. Dort arbeiten derzeit rund 2.300 Menschen. Papperger zeigte sich offen für eine Zusammenarbeit mit Volkswagen – „auch mit Blick auf das Werk in Osnabrück“. Denkbar ist eine Umstellung auf die Fertigung von Fahrerkabinen für Militärfahrzeuge.

Trotz operativer Erfolge sieht sich Rheinmetall mit gesellschaftlicher Kritik konfrontiert. In Berlin rief die Gruppierung "Rheinmetall Entwaffnen" zu Protesten auf. Diese richten sich gegen die Rüstungsproduktion des Konzerns und erhöhen den politischen Druck auf die Branche. Auch wenn diese Aktionen keine direkten Auswirkungen auf das Geschäft haben, beeinflussen sie doch das öffentliche Bild des Unternehmens. Zusätzlich musste Rheinmetall jüngst eine Korrektur zu einer Stimmrechtsmitteilung veröffentlichen. Auch wenn es sich dabei um einen technischen Vorgang handelte, sorgte dies bei Anlegern für Verunsicherung – ein weiterer Risikofaktor für die Rheinmetall-Kursentwicklung.

Operative Stärke: Großaufträge und Innovationen

Abseits der Schlagzeilen präsentiert sich das operative Geschäft von Rheinmetall weiterhin robust. Das Unternehmen meldete jüngst mehrere Aufträge im Wert von mehreren hundert Millionen Euro für Artilleriemunition. Zudem wurde ein neuer geschützter Logistik-Lkw von Rheinmetall MAN Military Vehicles vorgestellt. Für die Ukraine wurde zudem eine weitere mobile Rettungsstation ausgeliefert.

Die Rheinmetall-Aktie weist auf Jahressicht eine Performance von über 250 Prozent auf – ein Indiz dafür, dass starke Geschäftszahlen die Rheinmetall-Kursentwicklung positiv beeinflussen können, auch wenn es zwischendurch zu Rücksetzern kommt. Foto: Rolf Vennenbernd Armin Papperger, Vorstandvorsitzender der Rheinmetall AG (Foto: dpa).

Expansion in Rumänien: Stärkung der lokalen Verteidigungsindustrie

Ein weiteres Signal für den strategischen Weitblick des Konzerns ist die Ausweitung der Produktion in Rumänien. Rheinmetall gründete dort ein Netzwerk mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen. Ziel ist die lokale Fertigung des Schützenpanzers Lynx sowie die Produktion von Munition und Pulver.

Neben der technologischen Kompetenz setzt der Konzern dabei auf Know-how-Transfer durch ein neues Excellence Center. Es soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rumänien praktische Erfahrung in Betrieb und Wartung moderner Verteidigungstechnologie vermitteln. Die Initiative schafft hunderte neue Arbeitsplätze und stärkt die rumänische Verteidigungsindustrie – ein bedeutender Schritt in Rheinmetalls globaler Expansionsstrategie.

Neue Technologien: Rheinmetall in der Arktis

Auf der Rüstungsmesse CANSEC 2025 in Ottawa präsentierte Rheinmetall den Mission Master CXT – ein unbemanntes, KI-gesteuertes Bodenfahrzeug für extreme Einsätze in der Arktis. Ausgestattet mit Hybridantrieb und Drohne soll es künftig bei Aufklärungs- und Überwachungsmissionen zum Einsatz kommen.

Zusätzlich zeigte Rheinmetall das Voyager-Fahrzeug für das kanadische DAME-Programm, sowie eine Turbinenbetriebene Air Start Unit für Flugzeugeinsätze in abgelegenen Regionen. Damit positioniert sich der Konzern für große Beschaffungsvorhaben in Kanada.

Rheinmetall-Aktie: Kursziele – wie sollten Anleger reagieren?

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer spannenden Phase. Zwischen gesellschaftlichem Gegenwind, technischer Korrektur und langfristiger Wachstumsperspektive oszilliert der Rheinmetall-Aktienkurs auf hohem Niveau. Für Anleger stellt sich die Frage: überwiegt die operative Stärke oder die politische Unsicherheit?

Die Meinungen der Analysten sind eindeutig, die Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zum Kauf: DZ Bank hat am 22.07.2025 die Einstufung der Rheinmetall-Aktie auf „Kaufen“ bestätigt und das Kursziel auf 1985 Euro festgelegt. Auch die Deutsche Bank Research stuft am 04.07.2025 die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein und erhöhte das Kursziel von 1800 Euro auf 1950 Euro. Bereits zuvor hatte die Deutsche Bank am 29.04.2025 mit „Buy“ und einem Kursziel von 1300 Euro bewertet.

Die UBS AG bestätigte am 08.07.2025 ihre Kaufempfehlung („Buy“) und belässt das Kursziel bei 2200 Euro. Vorab hatte UBS mit der Hochstufung von „Neutral“ auf „Buy“ und einem Kursziel von 1208 Euro am 24.02.2025 das Potenzial der Aktie hervorgehoben. Jefferies & Company Inc. bekräftigte am 03.05.2025 ihre „Buy“-Einstufung und hob das Kursziel von 1700 Euro auf 1880 Euro an. Bereits am 05.06.2025 bekräftigte Jefferies erneut die positive Einschätzung angesichts neuer strategischer Partnerschaften. Die US-Investmentbank JP Morgan Chase & Co. bestätigte am 04.07.2025 die Einstufung „Overweight“ und erhöhte das Kursziel von 2100 Euro auf 2250 Euro. Rheinmetall-Aktie: Kursziele und Analystenmeinungen (Grafik: Chat GPT)

Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild: Alle genannten Institute empfehlen die Rheinmetall-Aktie – teils mit deutlich angehobenen Kurszielen. Kurzfristig könnte es bei der Rheinmetall-Aktie zu weiteren Schwankungen kommen. Mittel- und langfristig jedoch sprechen die robusten Auftragseingänge, strategischen Partnerschaften und Innovationen für die Rüstungsaktie. Wer in die Rheinmetall-Aktie investiert, sollte Nerven mitbringen – aber auch das langfristige Potenzial im Blick behalten.