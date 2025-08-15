Unternehmen

Arbeitszeitbetrug: Was Beschäftigte wirklich wissen müssen

Früh einstempeln, spät ausloggen, aber zwischendurch privat surfen – viele nehmen es mit der Arbeitszeit nicht so genau. Doch genau hier lauert ein Risiko. Wo endet die Grauzone, wo beginnt der Arbeitszeitbetrug – und welche Konsequenzen kann er nach sich ziehen?