Trump gegen den diplomatischen Konsens: Treffen mit Putin rückt näher

Donald Trump will mit Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg verhandeln – ohne Selenskyj. Ein neuer geopolitischer Machtpoker beginnt. Europa bleibt Zuschauer.
Marius Vaitiekūnas
08.08.2025 10:47
Trump und Putin vor dem nächsten Machtpoker: Friedensverhandlungen über die Ukraine – ohne die Ukraine.

  • Wie Trump mit Drohungen und Gipfelplänen auf Putin Druck ausübt
  • Weshalb Selenskyj aus den Verhandlungen ausgeschlossen bleiben könnte
  • Welche strategische Rolle Deutschland und Europa dabei spielen könnten

    Marius Vaitiekūnas

    Zum Autor:

    Marius Vaitiekūnas ist ein ausgewiesener Experte für Geopolitik und internationale Wirtschaftsverflechtungen. Geboren 1985 in Kaunas, Litauen, schreibt er als freier Autor regelmäßig für verschiedene europäische Medien über die geopolitischen Auswirkungen internationaler Konflikte, wirtschaftlicher Machtverschiebungen und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die globale Energiepolitik und die sicherheitspolitischen Dynamiken im osteuropäischen Raum.

