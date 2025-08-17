Politik

Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze

Die Bundeswehr stellt ihre Kampfbekleidung auf Multitarn um. Ab 2026 soll der Multitarndruck das alte Flecktarnmuster ablösen. Die Umstellung ist Teil eines umfassenden Modernisierungspakets und soll bis Ende 2029 abgeschlossen sein.
Autor
Carsten Schmidt
17.08.2025 16:00
Lesezeit: 4 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze
Bundeswehr am Horn von Afrika (Foto: Bundeswehr/ Wilke).

Im Folgenden:

  • Warum Multitarndruck taktisch im urbanen Raum überlegen ist
  • Welche Studien, Erkenntnisse und Einsatzerfahrungen die Entscheidung stützen
  • Wie die schrittweise Einführung bis 2029 umgesetzt wird

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze
    DWN
    Politik
    Politik Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze
    17.08.2025

    Die Bundeswehr stellt ihre Kampfbekleidung auf Multitarn um. Ab 2026 soll der Multitarndruck das alte Flecktarnmuster ablösen. Die...

    Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Wertpapierdepot krisenfest
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Wertpapierdepot krisenfest
    17.08.2025

    Börsenkurse schwanken, politische Unsicherheiten nehmen zu – und das Depot gerät ins Wanken. Wie schützen Sie Ihr Vermögen, ohne...

    Digitale Erschöpfung: Wie Technologien helfen können, die Überlastung durch Technologien zu lindern
    DWN
    Unternehmen
    Unternehmen Digitale Erschöpfung: Wie Technologien helfen können, die Überlastung durch Technologien zu lindern
    17.08.2025

    Müde, obwohl Sie ausgeschlafen sind? Reizbar, obwohl nichts passiert ist? Der Grund könnte digitale Erschöpfung sein – ein stiller...

    Gruppeneffekt an der Börse: Wenn Freunde das Portfolio steuern
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Gruppeneffekt an der Börse: Wenn Freunde das Portfolio steuern
    17.08.2025

    Unsere finanziellen Entscheidungen sind oft weniger durchdacht, als wir glauben. Menschen in unserem Umfeld können erheblichen Einfluss...

    Dienstleister für Visa und ETA: Zwischen Hilfe und Abzocke – was Sie wissen müssen
    DWN
    Panorama
    Panorama Dienstleister für Visa und ETA: Zwischen Hilfe und Abzocke – was Sie wissen müssen
    17.08.2025

    Reisen wird komplizierter: In vielen Ländern reicht der Reisepass nicht mehr. Visa, ETA oder digitale Einreisekarten sind nötig....

    Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich
    17.08.2025

    Der Kampf gegen Steuerhinterziehung ist immer wieder ein erklärtes Ziel der Politik. Doch in der Realität gibt es immer weniger...

    Bionik, KI und Robotik: Der Innovationsschub, der alles verändert
    DWN
    Technologie
    Technologie Bionik, KI und Robotik: Der Innovationsschub, der alles verändert
    16.08.2025

    Von der Bionik bis zur KI-Konvergenz: Neue Technologien versprechen einen Innovationssprung – und könnten Wirtschaft, Gesellschaft und...

    Datenschutz und Oktoberfest - was sich im September ändert
    DWN
    Panorama
    Panorama Datenschutz und Oktoberfest - was sich im September ändert
    16.08.2025

    Die Tage werden kürzer und der Herbst naht im September. Welche Neuerungen bringt der neue Monat für Verbraucherinnen und Verbraucher?...