Engere Zusammenarbeit mit Asien gefordert – Abkommen mit Indonesien soll kommen

Vor dem Hintergrund wachsender Handelskonflikte mit den USA setzt Außenminister Johann Wadephul auf engere Partnerschaften in Asien. Beim Besuch der Expo in Osaka warb der CDU-Politiker für eine zügige Einigung mit Indonesien und betonte die Notwendigkeit, deutsche Lieferketten breiter aufzustellen und stärker zu diversifizieren.