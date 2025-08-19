Politik

Engere Zusammenarbeit mit Asien gefordert – Abkommen mit Indonesien soll kommen

Vor dem Hintergrund wachsender Handelskonflikte mit den USA setzt Außenminister Johann Wadephul auf engere Partnerschaften in Asien. Beim Besuch der Expo in Osaka warb der CDU-Politiker für eine zügige Einigung mit Indonesien und betonte die Notwendigkeit, deutsche Lieferketten breiter aufzustellen und stärker zu diversifizieren.
Ein Mann beobachtet die Aktienkurse, die auf einer elektronischen Tafel an der indonesischen Börse angezeigt werden (Foto: dpa). Foto: Tatan Syuflana

Im Folgenden:

  • Welche Strategien verfolgt Außenminister Wadephul angesichts wachsender Handelskonflikte mit den USA?
  • Warum drängt Deutschland auf ein schnelles Handelsabkommen mit Indonesien?
  • Wie will die Bundesregierung deutsche Abhängigkeiten in globalen Lieferketten reduzieren?

DWN
Politik
19.08.2025

