Wirtschaft

Trumps Deal mit China: Wie es von den Zöllen profitiert

Donald Trump hat seine Zollpolitik neu geordnet – doch anstatt China hart zu treffen, verschont er Peking weitgehend. Europa hingegen muss Milliardenlasten schultern. Besonders für Deutschland, das Herz der europäischen Exportwirtschaft, sind die Folgen dramatisch.