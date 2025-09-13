Unternehmen

Darf der Chef in mein Postfach? Urteil zeigt Grenzen für Arbeitgeber

Arbeitsrecht im digitalen Zeitalter: Darf ein Arbeitgeber nach Ende des Arbeitsverhältnisses noch in das E-Mail-Postfach seiner Mitarbeiter schauen? Ein aktuelles Urteil aus Slowenien liefert spannende Antworten – und hat auch für Deutschland Signalwirkung.