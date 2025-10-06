Panorama

Nobelpreis für Medizin: Revolutionäre Immunforschung aus Japan und den USA

Für ihre bahnbrechenden Entdeckungen im Bereich des Immunsystems erhalten drei Forscher aus Japan und den USA den Nobelpreis für Medizin. Ihre Arbeit könnte den Weg für völlig neue Therapien gegen Krankheiten ebnen.