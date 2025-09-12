Technologie

Deutscher Umweltpreis: Mikrozink als Schlüssel im modernen Korrosionsschutz

Der Deutsche Umweltpreis ehrt 2024 eine Klimaforscherin und ein Unternehmen mit innovativem Mikrozink-Verfahren. Beide zeigen, wie Wissenschaft und Wirtschaft Lösungen für drängende Umweltprobleme entwickeln. Doch bleibt die Frage: Reicht technologischer Fortschritt allein, um die Klimakrise wirksam einzudämmen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.09.2025 18:11
Lesezeit: 2 min
Das Geschäftsführungsduo des des Stahlverzinkungsunternehmens Zinq, Lars Baumgürtel und Birgitt Bendiek: Auszeichnung für die Entwicklung eines ressourcenschonendes Verzinkungsverfahrens (Foto: dpa). Foto: Markus Große Ophoff

Im Folgenden:

  • Wer profitiert von Mikrozink im industriellen Alltag?
  • Wie spart das Verzinkungsverfahren Energie und Material?
  • Warum ist Korrosion ein milliardenschweres Problem?

