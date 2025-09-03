Politik

Nawrocki trifft Trump: Polens Präsident reist zu Trump - Sorge um Kurs in Europa

Seine erste Auslandsreise im neuen Amt führt Polens Staatschef Karol Nawrocki zu US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Wichtigstes Thema des Treffens sind die Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine. Nach dreieinhalb Jahren Krieg dreht sich in Polen der Kurs gegenüber Ukraine-Flüchtlingen.