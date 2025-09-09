Wirtschaft

Zweitwichtigste Weltwährung: Euro-Kurs trotzt Trump-Chaos und Krypto-Risiken

Der Euro behauptet seine Rolle als zweitwichtigste Weltwährung. Doch wachsende Risiken, Trumps Dollar-Chaos und die Konkurrenz durch Kryptowährungen könnten das Fundament ins Wanken bringen – und den Euro-Kurs langfristig unter Druck setzen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.09.2025 07:17
Lesezeit: 2 min
EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt: Rechtsstaatlichkeit ist entscheidend für das Vertrauen in den Euro. (Foto: dpa | Arne Dedert) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Wie behauptet sich der Euro als zweitwichtigste Weltwährung?
  • Welche Risiken bedrohen die Stabilität des Euro?
  • Können Kryptowährungen das etablierte Währungssystem revolutionieren?

X

