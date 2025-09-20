Finanzen

Ferienjob: Was bei der Steuer wichtig ist und was Arbeitgeber beachten müssen

Ein Ferienjob ist für viele Schüler und Studenten eine willkommene Möglichkeit, Geld zu verdienen. Doch sobald es ums Thema Steuer geht, tauchen Fragen auf. Welche Regeln gelten? Was müssen Arbeitgeber beachten? Und wie lässt sich zu viel gezahltes Geld zurückholen?