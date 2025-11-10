Politik

Wagenknechts Zukunft im BSW: Parteiführung stellt Weichen

Vor knapp zwei Jahren wagte Sahra Wagenknecht den Schritt zu einer eigenen politischen Kraft. Nun kündigt die BSW-Gründerin an, ihre persönlichen Pläne offenlegen zu wollen. Die Partei befindet sich in einer heiklen Übergangsphase – und viele fragen sich, welche Rolle Wagenknecht künftig einnehmen wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.11.2025 09:25
Aktualisiert: 10.11.2025 09:25
Lesezeit: 2 min
Wagenknechts Zukunft im BSW: Parteiführung stellt Weichen
Sahra Wagenknecht will am Montag ihre Rolle in der BSW-Führung klären (Foto: dpa). Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum Sahra Wagenknecht ihre Zukunftspläne in der BSW-Parteiführung offenlegt.
  • Weshalb das BSW trotz schwacher Umfragewerte und internem Streit Überlebenschancen hat.
  • Wie die Partei ohne Wagenknecht als Vorsitzende und mit neuem Namenssinn funktionieren könnte.

