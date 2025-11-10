Politik

Wagenknechts Zukunft im BSW: Parteiführung stellt Weichen

Vor knapp zwei Jahren wagte Sahra Wagenknecht den Schritt zu einer eigenen politischen Kraft. Nun kündigt die BSW-Gründerin an, ihre persönlichen Pläne offenlegen zu wollen. Die Partei befindet sich in einer heiklen Übergangsphase – und viele fragen sich, welche Rolle Wagenknecht künftig einnehmen wird.