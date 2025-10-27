Finanzen

Energie-Investments in bewegten Zeiten: Chancen zwischen Atom, Wasserstoff und Sonne

Die Welt verschlingt immer mehr Strom – von KI bis Rüstung. Atomkraft erlebt ein Comeback, Wasserstoff bleibt Wette auf die Zukunft, Solar ist längst Alltag. Anleger haben die Wahl zwischen Boom, Risiko und Stabilität.
Autor
avtor
Maximilian Modler
27.10.2025 12:25
Aktualisiert: 01.01.2030 11:30
Lesezeit: 5 min
Energie-Investments in bewegten Zeiten: Chancen zwischen Atom, Wasserstoff und Sonne
Energie hat als Kapitalanlage gigantisches Potential - bleibt aber risikobehaftet. (Bild: iStock / sommart)

Im Folgenden:

  • Warum die Rüstungsindustrie ein stabiler Energienachfrager ist.
  • Wie Künstliche Intelligenz den globalen Stromverbrauch explodieren lässt.
  • Welche geopolitischen Kräfte die Energiewende und Energie-Investments dominieren.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

avtor1
Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

