Finanzen

SAP-Aktie: Milliarden gegen US-Dominanz

SAP-Vorstand Thomas Saueressig gibt den Ton an: Mit einer Milliardenoffensive will er Europas digitale Selbstständigkeit sichern – von Cloud bis Künstliche Intelligenz. Über 20 Milliarden Euro sollen investiert werden, um den Kontinent unabhängig von US-Giganten zu machen. Doch kann die SAP-Aktie davon profitieren – oder ist alles nur ein teures Risiko?