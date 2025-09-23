Wirtschaft

Silicon Valley kapituliert: China übernimmt die Zukunft

Amerikas Innovationsmythos bricht zusammen: Während Apple Milliarden in den Sand setzt und Projekte einstampft, stürmen Xiaomi, Huawei und BYD an die Spitze. China skaliert Talente und Technologien – und Amerika droht endgültig abgehängt zu werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.09.2025 05:50
Lesezeit: 3 min
Silicon Valley kapituliert: China übernimmt die Zukunft
China drängt mit Tempo und Technologie an die Weltspitze – und stellt die westliche Innovationsmacht infrage. (Foto: dpa/XinHua | Liang Xu) Foto: Liang Xu

Im Folgenden:

  • Wie gelang China der spektakuläre Aufstieg zur führenden Technologiemacht?
  • Warum geben Tech-Riesen Milliardenprojekte auf, während Xiaomi und Huawei triumphieren?
  • Was bedeutet es für die Weltwirtschaft, wenn China in 57 Schlüsseltechnologien die Führung übernommen hat?

