Wirtschaft

Luxusmarken unter Druck: China verliert an Bedeutung, Schmuck bleibt gefragt

Die globale Luxusbranche steht unter Druck. Wirtschaftliche Unsicherheiten und verändertes Konsumentenverhalten wirken sich unterschiedlich auf einzelne Märkte und Segmente aus. Analysen zeigen, dass trotz Rückschlägen nicht alle Bereiche gleichermaßen betroffen sind und langfristige Markenstrategien über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.10.2025 18:01
Lesezeit: 3 min
Luxusmarken verlieren in China an Bedeutung, Schmuck profitiert weiterhin von der Nachfrage (Foto: iStock.com, hapabapa) Foto: hapabapa

Im Folgenden:

  • Wie verschiebt sich die globale Machtkonstellation in der Luxusbranche zwischen China und den USA?
  • Welche Luxuskategorie behauptet sich trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten besonders erfolgreich?
  • Welche strategischen Anpassungen müssen europäische Luxusmarken vornehmen, um ihre Marktposition zu sichern?

X

