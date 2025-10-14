Wirtschaft

Luxusmarken unter Druck: China verliert an Bedeutung, Schmuck bleibt gefragt

Die globale Luxusbranche steht unter Druck. Wirtschaftliche Unsicherheiten und verändertes Konsumentenverhalten wirken sich unterschiedlich auf einzelne Märkte und Segmente aus. Analysen zeigen, dass trotz Rückschlägen nicht alle Bereiche gleichermaßen betroffen sind und langfristige Markenstrategien über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.